- Alexei Buga a venit din Republica Moldova la studii și a reușit sa-i impresioneze pe trei cei concurenți. Momentul in care a ajuns in țara și a fost „lovit” de realitatea din zilele noastre, el a trecut printr-un șoc.

- Alin Sarbu le-a facut o surpriza unica juraților, la Chefi la cuțite. Concurentul are un talent unic cu care a creat figurine care ii infațișeaza pe cei trei, iar surpriza a fost de proporții. Insa, povestea lor este una mai speciala de atat, iar Gina Pistol le-a dat o veste care i-a intristat. Care…

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a adaugat o amuleta prețioasa in arsenalul avantajelor cu care va intra in etapa confruntarilor pe echipe. Invitata la degustare, Alina Ceușan, a ales lasagna in 11 straturi preparata de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care a inregistrat…

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe la Antena 1 luni, 27 martie, de la ora 20:30. Arena competiției culinare se redeschide pentru concurenți ambițioși, gata sa impresioneze cu cele mai diverse preparate, dar ș

- Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost sarbatorit așa cum se cuvine de toți cei dragi. Sorin Bontea a implinit 53 de ani și bucatarul le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis numeroase urari, dar și celor care au fost prezenți pentru a-i face o surpriza.