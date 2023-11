Stiri pe aceeasi tema

- Episodul fugii lui Catalin Cherecheș din Romania și pana la prinderea sa in Germania, este unul demn de filmele polițiste. Conform informațiilor, in ultimele 24 de ore s-au facut perchezitii la apropiatii fostului primar din Baia Mare, astfel anchetatorii au putut sa afle cum a reușit Cherecheș sa fuga…

- Un raspuns al Procuraturii Generale din Munchen, pentru Mediafax si Aleph News, arata ca, desi plasat de ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, Catalin Chereches va fi mutat in curand inchisoarea din Munchen.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, la Digi24, ca polițiștii romani au colaborat cu cei din Ungaria, Austria, Germania și Italia in cazul fugii din țara a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, adaugand ca „nu trebuia sa ajungem in situația sa alergam dupa…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a ajuns in spatele gratiilor, in Germania. Potrivit informațiilor, fostul edil a fost inchis inchis in penitenciarul din Augsburg-Gablingen, dupa o decizie a judecatorilor.

- In cursul zilei de azi, autoritatile judiciare din Germania au oferit mai multe detalii despre prinderea lui Catalin Chereches pe teritoriul Germaniei. De asemenea, au fost oferite detalii si despre felul in care va fi desfasurata procedura de extradare a fostului primar din Baia Mare in Romania.

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, prinsa in flagrant delict miercuri, de procurorii DNA, in timp ce i-ar fi dat mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinta mai blanda in dosarul edilului, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata…