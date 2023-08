Cătălin Cherecheș: „Îmi trebuie 19 semnături ca să cumpăr un pix sau un bec” Primarul din Baia Mare critica birocrația execesiva din Romania și susține ca pentru un pix sau un bec are nevoie de 19 semnaturi. ”Deci, daca vreau sa cumpar un pix in primaria asta, un pix, imi trebuie 19 semnaturi pentru un pix. Daca vreau sa cumpar un bec, 19 semnaturi. Bai, dar suntem cretini? Ori sunteți prea mulți și atunci vreți sa aratați ca lucrați cu pixul, ori sunteți prea mulți. Am vazut in pandemie, cu 30% am lucrat mai bine decat cu 100%. Daca aș avea posibilitatea, pe cuvantul meu, pe jumatate din primarie v-aș da afara. Daca n-ați lucra, ar fi ok, dar ma și incurcați” a spus primarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

