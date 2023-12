Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz care se ocupa de dosarul lui Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, lasa de inteles ca barbatul condamnat in Romania ar putea fi chiar eliberat, in Germania. Oricum, fostul edil nu va ajunge prea curand in tara noastra. De ce e complicata extradarea lui Chereches? In prezent,…

- Catalin Cherecheș ar putea fi eliberat din inchisoarea din Germania. Ipoteza a fost lansata de procurorul din Munchen care se ocupa de dosarul extradarii primarului șpagar din Baia Mare.In timp ce autoritațile romane așteapta ca fugarul Catalin Cherecheș sa fie trimis in țara, pentru a-și ispași…

- Catalin Cherecheș va afla in urmatoarele 6 saptamani daca va fi trimis de autoritațile bavareze in Romania.S-a ajuns in aceasta situație dupa de politicianul care și-a bagat toata familia in problemele sale penale a refuzat sa fie trimis in penitenciarele din țara prin procedura simplificata.Cherecheș…

- Primarul penal Catalin Cherecheș a fost prins in Germania și se afla in arest. Fostul edil din Baia Mare a refuzat extradarea și din acest motiv va fi mutat la Munchen.Catalin Cherecheș va sta in inchisoarea Stadelheim, loc de detenție unde a stat și Adolf Hitler. El ar putea ramane acolo pentru…

- Apar informații noi despre momentul reținerii lui Catalin Cherecheș, in Germania. In ciuda tuturor informațiilor aparute in spațiul public, avocatul fostului primar vine cu o noua versiune, menita sa dezminta zvonurile vehiculate pana in prezent. Care ar fi, de fapt, realitatea, in ceea ce privește…

- Primarul fugar de Baia Mare are șanse sa iasa din spatele gratiilor, spune procurorul care il ancheteaza. Mai mult, ar putea fi refuzata extradarea sa in Romania și sa fie judecat in Germania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge…

- La aceasta ora, fostul edil din Baia Mare se afla in arestul poliției germane. Dar conform avocatului acestuia, Catalin Cherecheș refuza sa fie extradat in Romania, avand in vedere ca inchisoarea din Germania in care se afla, este una dintre cele mai moderne. Catalin Cherecheș refuza sa fie extradat…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, a iesit din tara vineri dimineața, inainte de pronuntarea sentintei, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude. Se indreapta spre Budapesta, iar trei zile mai tarziu este prins in…