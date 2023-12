Cătălin Cherecheș ar putea fi eliberat și, la cererea sa, cercetat în Germania Primarul fugar de Baia Mare are șanse sa iasa din spatele gratiilor, spune procurorul care il ancheteaza. Mai mult, ar putea fi refuzata extradarea sa in Romania și sa fie judecat in Germania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge fara probleme, atunci Catalin Cherecheș ar putea fi trimis in judecata in aproximativ 6 saptamani. Nu știu daca a incercat sa loveasca polițiștii, nu am aceasta informație. Va pot spune cu siguranța ca nu a incercat sa fuga, doar s-a opus incatușarii”, a declarat procurorul, la un post TV. „Procedura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

