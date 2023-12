Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura intre 30 și 45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar necesita doar 10 zile. „Din practica anterioara,…

- Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, a solicitat sa iși execute pedeapsa de 5 ani pentru luare de mita in Germania, țara unde a fost prins dupa a fugit din Romania in ziua condamnarii definitive, transmite Antena3.Chereches se afla in prezent inchis la penitenciarul din Augsburg-Gablingen,…

