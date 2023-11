Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, a solicitat sa iși execute pedeapsa de 5 ani pentru luare de mita in Germania, țara unde a fost prins dupa a fugit din Romania in ziua condamnarii definitive, transmite Antena3.Chereches se afla in prezent inchis la penitenciarul din Augsburg-Gablingen,…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a refuzat in fața instanței germane sa fie extradat in Romania prin procedura simplificata. In aceste condiții, aducerea in țara a fostului edil ar putea dura peste 30 de zile. Catalin Chereches, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru coruptie,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, susține ca frontierele Romaniei sunt printre cel mai bine protejate din Uniunea Europeana, in ciuda faptului ca primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a reușit sa fuga din țara folosind actele unui var, chiar inainte de a fi condamnat la inchisoare.

- Autoritațile romane l-au localizat pe primarul din Baia Mare cu sprijinul polițiștilor din statele traversate de Cherecheș in fuga sa spre Germania, dupa ce a parasit ilegal Romania inainte de a fi condamnat la 5 ani de inchisoare. In timpul reținerii de marți, el a incercat sa scape și astfel a suferit…

- Apar noi detalii despre capturarea lui Catalin Cherecheș, fugit din Romania in urma cu cateva zile. Primarul din Baia Mare a fost prins de polițiști joi seara, 28 noiembrie, in Germania. Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, a facut miercuri dimineața, 29 noiembrie, intr-o intervenție…

- Primarul din Baia Mare, fugit din Romania pe 24 noiembrie, in ziua sentinței la inchisoare, a fost prins de polițiști. Catalin Cherecheș se afla in localitatea Augsburg din Germania. Primarul se afla acum in custodia polițiștilor germani. Intre timp au aparut detalii despre momentul fugii din țara.…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, marti seara, multumiri partenerilor externi pentru implicarea in prinderea lui Catalin Chereches, informeaza News.ro."Felicit si multumesc politistilor si partenerilor institutionali interni si externi, romani si germani, care au cooperat direct si…

- Șeful Poliției de Frontiera ar putea fi demis de Ministrul de Interne in urma scandalului provocat de fuga din țara a primarului orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, susțin surse din lumea politica. De asemenea, polițistul de frontiera care a verificat