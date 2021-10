Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro nu lasa urma de indoiala ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu sunt intr-o relație. Totuși, povestea de dragoste a celor doi nu a aparut de nicaieri, asistenta de la Neatza și sportivul fiind apropiați de mult timp.

- Ramona Olaru are un nou iubit dupa desparțirea de Cuza, concurentul de la „Asia Express”. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a recunoscut in direct, la TV, ca acum exista cineva in viața ei. Vedeta de la Antena 1 a primit deja interdicții din partea noului partener de viața. Ramona Olaru a avut…

- Ramona Olaru s-a decis sa discute despre povestea de dragoste pe care a trait-o alaturi de Cuza, chiar dupa ce fostul partener a fost surprins alaturi de o alta tanara. Vedeta a fost extrem de discreta pana acum, dar iata ca nu s-a mai putut abține. Ramona Olaru, dezvaluiri incendiare. Ce s-a intamplat…

- Oana Radu și soțul ei, Catalin Dobrescu, au motive de bucurie, asta deoarece astazi implinesc un an de casnicie. Vedeta spune ca in 2022 va face și nunta cu partenerul sau de viața și iși dorește tot atunci sa devina și parinți. Ce schimbari a adus ultimul an in relația lor.

- Dincolo de viața profesionala, Antonia e mama a trei copii. Cantareața a facut acum dezvaluiri despre fiica ei și cei doi baieți intr-un interviu pentru revista VIVA! . A spus cum se ințeleg frații, chiar daca locuiesc la distanța, baieții in Romania, iar fiica in Italia. In urma cu 10 ani, Antonia…

- Tristan Tate nu s-a putut abține sa nu comenteze videoclipul care deși este de luni bune pe internet, a ajuns abia acum la urechile lui! In timp ce Bianca Dragușanu povestea ca relația cu el este una dintre cele pe care le regreta in totalitate, ei bine, "celebrul crai" a rabufnit. Reacția acestuia…

- Gabriela Cristea a dezvaluit intr-o postare pe rețelele de socializare faptul ca va aparea in emisiunea „Splash! Vedete la apa”, care va incepe din 13 august la Antena 1. Prezentatoarea se afla acum la Bacau, acolo unde se antreneaza intr-un bazin olimpic. E departe de Tavi Clonda și de fetițele lor.…