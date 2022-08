Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari in seara aceasta, la Splash! Vedete la apa, pentru Adriana Trandafir și pentru fiica ei. Dupa ce Adriana Trandafir a dat dovada de un curaj nebanuit, fiica ei, Maria Speranța, a fost la un pas de accidentare. Era sa alunece de pe platforma de la cinci metri, iar cea care i-a dat viața s-a…

- Victor Slav și-a facut apariția joi seara, 18 august, in emisiunea „Splash! Vedete la apa”, in postura de concurent. A sarit in bazinul olimpic din Bacau, a fost apreciat de jurați și incurajat de fiica lui, scrie a1.ro. Totodata, prezentatorul a spus ce ii da mari batai de cap acum. Dupa ani de zile…

- Vica Bochina s-a accidentat grav in zona pieptului in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a intamplat totul. Blondina a izbucnit in lacrimi, dupa ce a acceptat provocarea și a sarit de pe platforma de cinci metri.

- Maria Constantin a sarit de la 7 metri in finala primei saptamani de la Splash! Vedete la apa 2022. Imediat dupa execuția neașteptata, iubitul cantareței, Robert Stoica, a cerut-o in casatorie.

- Andreea Bododel nu știe sa inoate și ii este frica de inalțime, dar a decis sa-și depașeasca limitele prin participarea sa la Splash! Vedete la apa 2022. Concurenta a sarit de la 7 metri in ediția de pe 12 august 2022 a sezonului 5 al celui mai racorior show al verii.

- Ana Odagiu a acceptat provocarea de a sari la Splash! Vedete la apa, sezonul 5. Actrița a fost curajoasa și a urcat pana la platforma de 7 metri, insa a avut parte de o situație dificila, motiv pentru care juratul Cosmin Natanticu și-a facut cruce.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Catalin Cazacu a dezvaluit daca a cerut-o sau nu in casatorie pe Ramona Olaru la Splash! Vedete la Apa. Ce a martusit sportivul despre marele pas, dar și cum a reacționat in momentul in care a fost intrebat.

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…