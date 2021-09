Stiri pe aceeasi tema

- Deși inițial nu a vrut sa confirme zvonurile, fostul arbitru Cristian Balaj a anunțat pe Facebook ca a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj și este noul președinte al ardelenilor. Cristian Balaj este președintele Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD). El a negat luni faptul ca ar fi acceptat…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor cu cea de-a doua ediție a show-ului Prețul cel bun, care aduce noi concurenți mai pregatiți ca niciodata sa ghiceasca prețul cel bun al produselor.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara atrage atentia ca abordarea greșita nu iarta, iar relaxarea prematura repornește pandemia: „in ultimul secol Romania nu s-a mai confruntat cu o rata așa mare de deces”. Pentru moment, in Romania, numarul de…

- Romania, Marea Britanie și SUA au inițiat un demers comun la nivelul NATO, prin care aliații au fost informați, in mod formal, despre atacul asupra petrolierului "Mercer Street", in urma caruia au fost uciși un cetațean roman și unul britanic.

- Silviu Prigoana și Mihaela traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Invitați in cadrulemisiunii Xtra Night Show, cei doi au dezvaluit ca in curand vor facenunta. Evenimentul nu va avea loc in Romania, ci intr-un cadru special pentruaceștia. Silviu Prigoana a anunțat ca se casatorește…

- Dupa mai bine de doi ani petrecuți in spatele gratiilor, fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, a fost eliberat din inchisoare. La ieșirea din Penitenciarul Rahova, Dragnea a vorbit despre stadiul in care a ajuns formațiunea pe care a condus-o, dar și despre ce a insemnat cei doi ani și doua luni…

- Comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, a spus vineri la Petrești, in județul Dambovița, ca rata de vaccinare in Romania este mai mica decat in alte state membre și ca „este neaparata nevoie sa sporim rata de vaccinare pentru cetațenii romani”. „Rata de vaccinare din țara dumneavoastra…

- Delegația Romana S&D din Parlamentul European solicita guvernarii de dreapta din Romania sa respecte recenta decizie a Curții Constituționale (CCR) cu privire la revocarea Avocatului Poporului, in contextul unor noi discuții din Parlamentul European, in cadrul Comisiei pentru Libertați civile, justiție…