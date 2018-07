Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doua zile v-am prezentat, in exclusivitate, dovada ca Ana Roman și Catalin Cazacu au lasat deoparte toate probleme din trecut și s-au impacat (DETALII AICI), astazi, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta noi detalii din viața fostului concurent de la Exatlon. Cei doi au…

- L-a parasit din cauza Claudiei Pavel, dar acum s-a intors la el. (Reduceri mari la jocuri PC) Catalin Cazacu și Ana Roman au lasat deoparte problemele din trecut și s-au impacat! Focoasa bruneta l-a vizitat pe fostul concurent de la Exatlon in apartamentul lui, unde a stat aproximativ o ora și jumatate.…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie inexplicabila! Dupa ce a descoperit niște mesaje buclucașe dintre Victor Slav și ex-logodnica lui Catalin Cazacu prezentatoarea TV s-a razbunat pe tatal copilului ei. (Cele mai bune oferte laptopuri) Bianca Dragușanu s-a razbunat pe Victor Slav dupa mesajele buclucașe…

- Catalin Cazacu este unul dintre Faimoșii care au rezistat aproape cinci luni in competiția Exatlon. A fost la un pas sa intre in finala Exatlon, dar stresul, oboseala și surmenarea atat fizica, cat și psihica, și-au spus cuvantul. Spotivul a ratat la un pas posibilitatea de a caștiga trofeul concursului,…

- Catalin Cazacu a vorbit despre fosta sa logodnica, Ana Roman, care l-a parasit dupa ce la vazut la TV in ipostaze apropiate cu Claudiu Pavel, și ea fosta concurenta la “Exatlon”. Pilotul a precizat ca vrea sa-și continue viața in liniște, fara sa deranjeze pe nimeni. „Nu știu daca știți, dar eu am fost…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Vladimir Draghia este singurul concurent din echipa “Faimoșilor” ramas la “Exatlon”. Acum lupta contra “Razboinicilor”. In ediția din 21 mai, acesta s-a declarat emoționat de plecarea lui Catalin Cazacu, cu care avea o relație deosebita. „Nu ma așteptam sa ma emoționeze atat de tare plecarea lui Catalin.…