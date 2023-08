Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Catalin Cazacu este pregatit sa mearga „la agațat”? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele fanilor, dupa ce Catalin Cazacu l-a filmat pe fiul lui. Iata cum l-a surprins prezentatorul TV pe Andrei Cazacu!

- Atunci cand vine vorba despre destinații de vacanța, cu siguranța Turcia ocupa unul dintre primele locuri intre preferințele romanilor. Potrivit statisticilor in domeniu, in fiecare an, aceasta țara primește un numar semnificativ de turiști romani. Numai anul trecut numarul total al romanilor care au…

- Catalin Cazacu are o noua iubita! In cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, prezentatorul TV a recunoscut oficial! Iata cine este domnișoara care i-a furat inima și cu care va petrece un concediu de vis chiar in Bulgaria! Ce declarații a facut el in cadrul emisiunii pe care o prezinta.

- Te-ai decis sa-ți petreci un sejur de vis pe litoralul din Bulgaria, și ca sa mai scazi din cheltuieli, ai decis sa pleci cu mașina personala. Dar, mare atenție, este important sa reții ca nu poți intra pe teritoriul vecinilor noștri de la Dunare fara vinieta. Daca ai uitat, riști o amenda, așa ca ne-am…

- Catalin Cazacu este considerat Don Juan din showbiz-ul romanesc, iar prezentatorul TV inca iși așteapta marea dragoste. Echipa de la Antena Stars i-a sarit in ajutor și i-a facut propunerea! Iata cum arata urmatoare iubita a lui Catalin Cazacu, dar și ce a spus prezentatorul TV despre ea!

- Sebastian Dobrincu are o cariera de succes și poate sa se declare un tanar norocs din toate punctele de vedere. Nu doar ca este cunoscut și o inspirație pentru mulți tineri, insa are alaturi de el femeia visurilor lui. Milionarul are planuri mari de viitor cu Ioana Ignat, iar toata lumea se intreaba…

- Veste bomba in lumea sportului! Ianis Hagi și-a luat inima in dinți și a decis ca este timpul sa iși ceara iubita de soție. Internaționalul roman traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Elena, o tanara studenta care locuiește in Constanța. Cand vor face pasul cel mare. Ianis Hagi i-a dat…

- Denise Rifai a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara. Prezentatoarea emisiunii ’40 de intrebari cu Denise Rifai’ a marturisit ca va pleca intr-o vacanța de vis, dar a precizat ca are neaparat nevoie de anumite lucruri. Iata care sunt acestea! De cine asteapta Denise Rifai sa fie rasfatata in…