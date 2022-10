Stiri pe aceeasi tema

- Smiley recunoaște ca viața lui s-a schimbat complet de cand a devenit tata. Artistul a vorbit despre reproșurile pe care i le face iubita lui, Gina Pistol. De cațiva ani, Smiley traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Gina Pistol. La inceput, cei doi au fost foarte discreți cu viața lor amoroasa,…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu sunt mai fericiți ca niciodata. Dupa ce povestea lor de dragoste a cunoscut multe suișuri și coborașuri, de-a lungul timpului, asistenta de la Neatza și fostul Faimos de la Exatlon au parte de o relație sanatoasa și fericita, planuindu-și nunta. Ce detaliu din intimitate…

- Alina Pușcaș este una dintre cele mai indragite vedete de la noi. O vedem des pe micile ecrane și reușește sa impresioneze la fiecare apariție. Și știm bine și faptul ca prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva", de la Antena 1, are o relație de 8 ani de zile. Aceasta se iubește cu medicul Mihai…

- Catalin Cazacu a atras mereu atenția cu cate ceva. El a ținut multa vreme prima pagina a ziarelor ocupata ba cu relațiile amoroase pe care le-a avut, ba cu proiectele TV sau performanțele sportive. De data aceasta el este in prim-plan in special pentru relația de dragoste pe care o traiește alaturi…

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu a ajuns, din nou, in centrul atenției mass-media din Romania. Frumoasa asistenta de la Neatza și celebrul motociclist au decis sa duca relația la urmatorul nivel și s-au logodit in timpul vacanței petrecute in Grecia. Recent, cei doi au fost protagoniștii…

- Divorțul dintre Madalina Miu și Tzanca Uraganu nu s-a terminat inca. Așadar, in continuare, Madalina Miu este soția din acte a lui Tzanca Uraganu. Chiar și așa, manelistul traiește o poveste de iubire cu Alina Marymar, insa locuiește in continuare in aceeași casa cu Lambada. Iata ce spune bruneta despre…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar prezentatorul TV a fost cel care a facut marele pas in urma cu cateva zile atunci cand a cerut-o in casatorie pe frumoasa asistenta TV, in Grecia. De aceasta data, Ramona Olaru a fost cea care au dezvaluit cateva dintre lucrurile…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor. Ramona Olaru a fost cea care a dat carțile pe fața și a marturisit detalii din relația cu prezentatorul TV. Cei doi vor merge in vacanța impreuna și iși doresc sa devina parinți cat mai curand.