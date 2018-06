Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirita a vorbit despre disputa de la meciul jucat intre echipa Turciei si Romania. "Faimosul" a explicat ca s-a certat cu turcii din cauza lui Ionut, dezvaluie Stirile Kanal D. Giani Kirita a dat marea lovitura! Cati bani a inacasat pentru participarea la Exatlon Romania "La meciul…

- Vladimir Draghia i-a facut o superba declarație de dragoste iubitei sale, Alice. Actorul Vladimir Draghia formeaza un cuplu cu o tanara pe nume Alice , cu care are o fetița, Zora. Caștigatorul concursului Exatlon Romania a transmis un mesaj plin de emoție pentru iubita sa, pe contul lui de pe o rețea…

- Vladimir Draghia a facut prima postare publica dupa ce s-a intors din Republica Dominicana, acolo unde a caștigat premiul cel mare la concursul Exatlon Romania. Vladimir Draghia a participat la un eveniment monden imediat dupa ce a revenit in țara din Republica Dominicana, acolo unde a avut loc concursul…

- Ea a fost marea absenta, insa, iar motivele sunt ușor de ințeles. Ana a decis sa nu apara la aeroport. Ea nu l-a intampinat și nici nu l-a așteptat pe Catalin Cazacu și și-a motivat și gestul. „Nu am facut nimic și nici nu am mers la aeroport. De ce sa o fi facut-o? Catalin este blocat in…

- Vladimir Draghia este marele caștigator Exatlon Romania 2018. El l-a invins in finala pe Ionut „Jaguarul” Sugacevschi și a intrat in posesia premiului de 100.000 de euro, pe care a anunțat ca il doneaza copiilor bolnavi. Iubita lui, Alice, a scris pe contul personal de socializare al lui Vladimir Draghia…

- Degeaba este frumușica fata asta, ca nu are deloc noroc in dragoste! Anna Roman, fosta iubita a lui Catalin Cazacu (pana de curand) a cazut in mrejele unui afacerist din Timișoara care nu este el cel mai finuț barbat de pe planeta Pamant, povestesc sursele CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. Anna…

- Intors in tara, Giani Kirita a povestit cum a ramas singurul barbat liber dintre “faimosii” din Republica Dominicana! Kirita a revenit din Republica Dominicana in mare forma! Fostul lider al “Faimosilor” are, acum, un nou look, cu 16 kilograme mai putin si cu un tonus ca in perioada in care facea furori…