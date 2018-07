Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu este unul dintre Faimoșii care au rezistat aproape cinci luni in competiția Exatlon. A fost la un pas sa intre in finala Exatlon, dar stresul, oboseala și surmenarea atat fizica, cat și psihica, și-au spus cuvantul. Spotivul a ratat la un pas posibilitatea de a caștiga trofeul concursului,…

- Catalin Cazacu a vorbit despre fosta sa logodnica, Ana Roman, care l-a parasit dupa ce la vazut la TV in ipostaze apropiate cu Claudiu Pavel, și ea fosta concurenta la “Exatlon”. Pilotul a precizat ca vrea sa-și continue viața in liniște, fara sa deranjeze pe nimeni. „Nu știu daca știți, dar eu am fost…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Catalin Cazacu este cel mai recent concurent, care a fost eliminat de la Exatlon, iar Giani Kirița a parasit competiția in urma cu aproximativ doua saptamani. Fostul fotbalist și Ana Roman, fosta lui Cazacu, s-au fotografiat impreuna, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare. Cei doi s-au intalnit…

- Desparțirea de faimosul Catalin Cazacu pare ca-i priește din plin focoasei Ana Roman.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Dupa o perioada extrem de dificila, in care a pierdut o sarcina, senzuala bruneta a avut o apariție de-a dreptul incendiara. CANCAN.RO, SITE-UL…

- Ana Roman, fosta logodnica a lui Catalin Cazacu, a renunțat definitiv la sportiv. Deși i-a fost tare greu, a avut puterea de a ieși dintr-o relație, care, in ultima vreme ii adusese multe dezamagiri. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a stat de vorba cu frumoasa bruneta, care ne-a oferit declarații…