Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri despre concurenții care au participat la Exatlon. Catalin Cazacu a stat aproape cinci luni de zile in Republica Dominicana. Cat timp a fost plecat din țara, cainele motocilistului a murit.

- Catalin Cazacu, unul dintre cei mai indragiti concurenti de la Exatlon, a povestit ce s-ar fi intamplat daca ar fi ramas singurul "faimos" in competitia din Republica Dominicana, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Giani Kirita asa cum nu l-a mai vazut nimeni niciodata. Cum a fost surprins…

- Catalin Cazacu de la Exatlon a dezvaluit de ce are succes la femei, acestea fiind fascinate de pilotii de curse. Admirat si de concurentele din Republica Dominicana, Catalin Cazacu de la Exatlon a dezvaluit de ce are succes la femei. Campionul la motociclism a explicat motivul pentru care acestea sunt…

- Intors in tara, Giani Kirita a povestit cum a ramas singurul barbat liber dintre “faimosii” din Republica Dominicana! Kirita a revenit din Republica Dominicana in mare forma! Fostul lider al “Faimosilor” are, acum, un nou look, cu 16 kilograme mai putin si cu un tonus ca in perioada in care facea furori…

- Emisiunea care a devenit cea mai urmarita de la TV a inceput in ianuarie și este posibil sa continue pana in luna iunie. De curand, cei zece concurenți ramași in cursa pentru cele 100 de mii de euro au sarbatorit 100 de zile de rezistența in peisajul exotic din Republica Dominicana, o perioada lunga,…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- Claudia Pavel, alias „Cream” a parasit celebra competiție Exatlon in luna februarie. In urma experienței din Republica Dominicana, vedeta susține ca inca se straduiește sa iși aduca organismul pe linia de plutire și totul sa revina la normal. Cat despre presupusa relație avuta cu un concurent, Catalin…