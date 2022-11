Cătălin Botezatu tentativă de sinucidere Ești un designer celebru, ai bani, ce ți-ar mai trebui? Teoretic nimic, dar se pare ca viața nu este atat de ușoara, chiar daca ai bani. Catalin Botezatu tentativa de sinucidere suna ireal dar a fost intocmai! Nu numai o tentativa, ci mai multe: designerul a fost de multe ori la un pas sa-și ia viața. Creatorul de moda a incercat sa se sinucida, din cauza unor momente de slabiciune. In prezent, acesta regreta tentativele de suicid avute și a realizat ca „nu merita sa iți iei viața pentru nimeni și nimic in lumea asta”. Intr-un interviu, Catalin a povestit despre gandurile pe care le-a avut in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

