- Catalin Botezatu (54 de ani) a mers din nou in Turcia, acolo unde și-a tratat in trecut o serie de probleme medicale. Dupa ce in anul 2019 a suferit patru operații, designerul a ajuns din nou pe mainile medicilor. Catalin Botezatu, din nou pe mainile medicilor. Cum se simte designerul? Insoțit de Eva…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a dat verdictul in „razboiul mușchilor” expuși la vaccinare. Ctalin Botezatu a analizat in direct la Realitatea Plus forma fizica a politicienilor care s-au vaccinat, lasand cu aceasta ocazie sa se vada parți ale corpurilor lor. Finaliștii pentru titlul de „cel…

- Tania Budi se poate lauda cu prieteni de nadejde. Blondina nici nu se uita la nota de plata atunci cand ia masa in oraș cu prietenul ei, designerul Stephan Pelger. Tot ce ii ofera vedeta este o imbrațișare calda, iar creatorul de moda nici nu are nevoie de mai mult.

- Catalin Botezatu a fost surprins sa afle ca fosta lui iubita, Bianca Dragușanu, e la un pas de cea de-a treia nunta. Designerul vestimentar de top, care o cunoaște perfect pe senzuala blondina, ii da insa cateva sfaturi lui Gabi Badalau, viitorul ginerica: ”In viziunea Biancai, un barbat trebuie sa…

- Catalin Botezatu este una dintre cele mai mari vedete din țara noastra, cu o viața despre care s-au putea scrie carți. Mulți cred ca designerul duce o viața perfecta, lipsita de orice fel de griji, dar se pare ca nu este deloc așa. Recent, Catalin Botezatu a vorbit despre motivele pentru care este un…

- Il vedem mereu vesel și plin de energie, insa, problemele de sanatate i-au dat mari batai de cap! Cu ce probleme se confrunta Catalin Botezatu, la un an de cand a vazut moartea cu ochii? Ce i-au spus medicii? Creatorul de moda a implinit 54 de ani!

- Zi de mare, mare sarbatoare pentru Catalin Botezatu! Creatorul de moda iși serbeaza astazi ziua de naștere! Ce varsta a implinit celebrul designer? Bote arata impecabil și da clasa tuturor barbaților!