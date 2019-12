Catalin Botezatu si Ilinca Vandici, vacanta in Maldive inainte de „Bravo, ai stil!”

Stiri pe aceeasi tema

- Febra emisiiunilor concurs din Romania a prins pe toata lumea, ba mai mult unii participanți au reușit sa faca, prin participarea la astfel de emisiuni, din asta o adevarata rampa de lansare intr-o cariera in televiziune. Exemple sunt destule pe piața romaneasca de media, un caz celebru fiind al Ernest,…

- „Bravo, ai stil!”, show-ul fenomen care a inspirat o taraintreaga redefinind notiunea de eleganta, atitudine si frumusete, se pregatestesa aduca in lumina reflectoarelor o noua generatie de concurente, pregatite sacucereasca milioanele de telespectatori, de aceasta data reunite sub numele de „Bravo,ai…

- Catalin Botezatu, diagnosticat cu tumora la colon, a fost suspect de cancer și supus unor intervenții chirurgicale succesive in Turcia, insa indragitul designer a reușit sa faca fața acestei perioade dificile din viața sa. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, se afla in perioada de recuperare,…

- In urma cu aproximativ o luna de zile, Catalin Botezatu a fost operat. Medicii din Turcia au intervenit și l-au salvat. Ilinca Vandici, dar și toata familia de la Kanal D au fost alaturi de acesta. Catalin Botezatu, declaratii cutremuratoare despre lupta cu cancerul: "Am trecut de doua ori…

- Aflata in pauza de televiziune, Ilinca Vandici se imparte intre viața de familie și proiectele profesionale, de care nu duce lipsa. Mama a unui baiețel de doi ani și trei luni, prezentatoarea TV nu se grabește sa iși mareasca familia și ne-a explicat motivul. Chiar daca nu mai are filmari și nu mai…

- In plin proces de recuperare dupa operația suferita la colon și ședințele de chimioterapie, Catalin Botezatu și-a intrerupt activitatea pe care o avea pe micul ecran, mai precis rubrica pe care o prezenta la „Teo Show”. Asta le-a dat de gandit producatorilor de la show-ul pe care designerul il jurizeaza,…

- Aflata in pauza cu emisiunea “Bravo, ai stil”, Ilinca Vandici iși canalizeaza energia spre mediul online. Prezentatoarea TV urmeaza sa-și lanseze propriul canal pe YouTube, unde le va impartași fanilor experințe din viața ei, despre care nu a avut curajul sa vorbeasca pana acum. "Sunt in derulare cu…