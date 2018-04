Stiri pe aceeasi tema

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 31 martie. Din pacate, așa cum s-a vehiculat pe mai multe grupuri de Facebook inca de saptamana trecuta, Emiliana a fost cea care a parasit Bravo, ai stil! All stars. Din pacate, pentru Emiliana aceasta a fost ultima seara in acest concurs, fata fiind eliminata in urma…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Bonnie Tayler, Cutting Crew, Gloria Gaynore, Withney Houston, sau Prince sunt doar cateva dintre starurile care-și vor face simțita prezența, prin intermediul concurentelor, sambata seara, 10 martie. BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D:…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Raluca a spus ca "Beatrice devine din ce in ce mai buna, rupe, e din ce in ce mai buna. Vine din spate cu avant", scrie dcnews.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL! ALL STARS: Ce concurenta a primit imunitate, cine a fost eliminata BRAVO, AI STIL! ALL STARS, 24 februarie 2018. Iulia Albu crede…

- BRAVO AI STIL ALL STARS, 24 FEBRUARIE 2018: Amintim ca in editia de gala „Bravo ai Stil„ nu a fost nicio eliminare, pentru ca juratul Catalin Botezatu nu a putut fi prezent la masa juriului. Asa se face ca o concurenta a scapat de la eliminare pentru o saptamana, sa vedem ce va fi in editia de astazi.…

- BRAVO AI STIL 2018. Concurentele vor fi Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”). In plus, acest show va avea…