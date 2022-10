Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu este unul dintre cei mai reputați designeri din Romania. Celebrul creator de moda este un bun profesionist și apeleaza de multe ori la exigența, pentru a fi sigur ca show-urile sale de fashion decurg ca la carte. Cum le cearta pe modelele sale, atunci cand fetele greșesc. Chiar vedeta…

- Catalin Botezatu a facut noi dezvaluiri despre cariera sa și sacrificiile facute pentru succes, intr-un interviu pentru Antena Stars. Celebrul designer a vorbit și despre greșelile facute pe vremea cand inca era la inceput.

- Bogdan Mocanu este un barbat dorit de multe femei din Romania, insa exista alte aspecte care il impiedica sa iși faca o relație. Artistul a dezvaluit care este motivul pentru care nu mai poate sa iși faca o iubita, in exclusivitate la Antena Stars.

- De mai bine de trei ani, Victor Slav traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Selina, frumoasa lui iubita. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul TV a dezvaluit daca este sau nu pregatit sa faca pasul cel mare in relație, mai exact, sa aiba o noua casnicie. Iata ce planuri…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Buzoiu a oferit detalii neștiute despre relația pe care o are cu parinții ei. Ce a marturisit mama vedetei, dar și care este cel mai important sfat pe care i l-a oferit. Ce a dezvaluit.

- Fosta prezentatoare tv de la Antena Stars, Nasrin Ameri, considera ca nunta ideala este cea la care invitații petrec ore bune pe ringul de dans. Acesta este și motivul pentru care a apelat la artiști cunoscuți. Artiștii vor asigura atmosfera la acest eveniment unic din viața sa. Vedeta spune ca a refuzat…

- Ioan Filip (33 de ani), pasatorul decisiv la golul lui U Cluj in meciul cu FCSB, scor final 1-1, a dezvaluit cum au dejucat ardelenii tactica gazdelor. U Cluj, echipa nou-promovata in Liga 1, a anihilat-o pe FCSB in chiar primul meci de la revenirea in eșalonul de elita. Intrebat la finalul meciului…