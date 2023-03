Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiul manelistului și al Lambadei a implinit frumoasa varsta de un an, iar artistul i-a organizat o petrecere fastuoasa și imaginile le-a facut publice pe contul lui personal de Instagram. Iata urarea emoționanta pe care manelistul i-a transmis-o fiului…

- Creatorul spaniol de moda Paco Rabanne a murit vineri, la varsta de 88 de ani, transmite Le Monde. Considerat un pionier al designului vestimentar, el a influențat o intreaga generație de creatori de moda. Designerul, care s-a nascut la Pasaia (Gipuzkoa) pe 18 februarie 1934, era cunoscut pentru creatiile…

- Tzanca Uraganu se pregatește sa devina din nou tatic. Iubita cantarețului de manele, Alina Marymar, este insarcinata, iar cei doi sunt dornici sa iși mareasca familia. Artistul mai are doi copii dintr-o relație anterioara.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, vineri, la ambasada Romaniei la Paris a fost primit prin posta ‘un plic atipic, de mici dimensiuni’ care continea mai multe servetele si aproximativ 50 de grame de praf alb. Potrivit sursei citate, reprezentantii misiunii diplomatice au urmat procedurile…

- Ambasada Romaniei la Paris a primit, vineri, un plic suspect, ce conținea aproximativ 50 grame de praf alb. In urma examinarilor, autoritațile franceze au stabilit ca acesta nu reprezinta un pericol, a confirmat MAE pentru „Adevarul”.

- Informații de ultim moment vizeaza o mobilizare la reprezentanța diplomatica a Romaniei din capitala Franței, dupa ce s-ar fi primit un plic suspect. Un plic suspect ar fi ajuns la Ambasada Romaniei din Paris. Totul s-a intamplat vineri dimineața, potrivit Antena 3. Plicul – primit prin poșta – ar fi…

- Catalin Botezatu a fost invitat in emisiunea lui Teo Trandafir, la Kanal D, unde a vorbit despre petrecerea data in cinstea lui. Prezentatoarea a adus in discuție și momentul in care designerul și Loredana Groza s-au sarutat.Pe 3 decembrie, Catalin Botezatu a organizat o petrecere de ziua lui, unde…

- Fratele lui Tzanca Uraganu face primele declarații dupa ce a fost pus la zid de un tanar care susține ca artistul i-ar fi dat o țeapa de mii de lei. Manelistul a precizat, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum s-a intamplat totul și cum se apara in aceasta situație.