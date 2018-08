Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu au inceput relatia bine cE fosta iubitE deja iese la atac. Mia, fosta iubitE a lui Tristan Tate, spune cE incE mai are lucruri care il leagE de actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Mai multe haine xi bijuterii scumpe spune Mia cE a mai lEsat in casa lui Tristan Tate.

- Catalin Botezatu ne spune ce se poarta vara aceasta. Catalin Botezatu ne sfatuieste, in primul rand, sa purtam hainele care ne avantajaza si, in al doilea rand, care ne dau libertate de miscare. "Vara este, in general, un sezon ofertant din punctul de vedere al modei. Se poarta materialele lejere, vaporoase,…

- Caldura de afara ne impune sa dam o mare importanța hainelor pe care le purtam. Materialele trebuie sa fie cat mai vaporoase, sa ne protejeze de caldura. Este recomadat ca, printre achizițiile vestimentare sa strecuram și cateva piese din in. Hainele din in nu vor fi niciodata incarcate sau cu modele…

- Inevitabil, vine o zi cand te trezești cu sentimentul ca toata garderoba trebuie schimbata din temelii. Problema in astfel de momente este ca poți ramane rapid fara toți banii de pe card, cumparand impulsiv haine pe care, in anumite cazuri, le vei uita intr-un sertar. In același timp, e normal ca la…