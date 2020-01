Stiri pe aceeasi tema

- Cuprins 3 greșeli pe care le regreta Cea mai tare dezvaluire: „A fost blat comandat de Nicolae Ceaușescu și executat de Piști Kovacs" Cum a invins cancerul și s-a mutat in SUA A fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut Romania, iar poveștile lui par desprinse dintr-o lume care astazi…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a subliniat luni ca biocidul folosit pentru dezinfectia tegumentara a femeii care a murit la Spitalul Floreasca era aprobat spre utilizare in Romania, dar era recomandat pentru dezinfectarea mainilor, potrivit Agerpres."Este un biocid…

- Echipa nationala feminina de handbal a Romaniei a obtinut, ieri dupa-amiaza, cea de-a doua victorie la Campionatul Mondial din Japonia, impotriva selectionatei Kazahstanului. Antrenorul Thomas Ryde a inceput partida cu mai multe rezerve, el menajandu-le pe unele jucatoare, inclusiv pe Cristina Neagu,…

- Catalin Botezatu are dureri incredibile, care il chinuie groaznic, astfel ca urmeaza sa plece din nou in Turcia, pentru investigații și tratament. "CANCERUL UITAT", boala de care sufera peste 18.000 de romani. Doar 5% supravietuiesc primilor 5 ani de boala! Designerul a devenit suspect…

- Catalin Botezatu a trecut printr-o perioada dificila din viața lui, dupa ce a trecut prin mai multe operații la colon, la o clinica din Turcia. Celebrul designer se afla in continuare in perioada de recuperare și a fost nevoit sa iși schimbe total stilul de viața.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Mitica Popescu! Invarsta de 82 de an, celebrul actor are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.

- Catalin Botezatu inca se reface dupa operația dificila la care a fost supus luna trecuta. Drept dovada, creatorul a recurs la o decizie pe care unii o considera surprinzatoare. Designerul de moda se retrage, cel puțin pentru o perioada, din lumina reflectoarelor.

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta fiind operat in strainatate. Acesta a oferit noi detalii despre starea sa de sanatate. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia. Designerul a trecut prinintervenții complicate, despre care a povestit in cadrul unei intervenții…