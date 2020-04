Catalin Botezatu, in grupul de risc COVID-19. “Ma sperie!” Catalin Botezatu, in grupul de risc COVID-19. “Ma sperie!” Catalin Botezatul a fost de-a lungul timpului greu incercat cu probleme destul de grave de sanatate. A avut insa o stea norocoasa si a reusit, din fericire, sa iasa invingator din toate. Intr-un interviu pentru Revista OK! , designer-ul a dezvaluit ca il sperie pandemia COVID-19, cu atat mai mult cu cat se incadreaza in categoria persoanelor cu risc crescut. ”Ma sperie, pentru ca este un virus, un dusman invizibil. Nu stii unde este si nici cum te poti lupta cu el. Ma sperie pentru ca mor foarte multi oameni si nu e drept. Ma sperie pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

