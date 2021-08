Catalin Botezatu a analizat ținuta pe care Klaus Iohannis a purtat-o de Ziua Marinei. Cum a comentat Catalin Botezatu ținuta președintelui de la Ziua Marinei Celebrul designer a spus ca exista, totuși, o mare greșeala in felul in care s-a imbracat președintele. Ținuta președintelui la Ziua Marinei a atras atenția internauților. In timp ce unii […] The post Catalin Botezatu, despre ținuta lui Klaus Iohannis de Ziua Marinei. Cat a costat costumul președintelui (exclusiv) appeared first on IMPACT .