Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase, dublu castigator al turneului de la Roland Garros, a vorbit despre victoria spectaculoasa a Simonei Halep. Romanca a caștigat Roland Garros, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Ilie Nastase a declarat ca era convins…

- Simona Halep va disputa, sambata, finala de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens. Adversara ei s-a laudat cu un titlu caștigat, spunand ca Halep mi are astfel niciun avantaj. Ilie Nastase a reacționat. „Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”,…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…

- Simona Halep a fost urmarita cu sufletul la gura de milioane de romani, in semifinala de la Roland Garros, cu Garbine Muguruza. Din fericire, romanca a caștigat, 6-1, 6-4, și s-a calificat in finala competiției. Intre cei care i-au ținut pumnii Simonei Halep a fost și Simona Gherghe, realizatoarea emisiunii…

- Victorie de senzație a Simonei Halep, la turneul de la Roland Garros. Romanca a invins-o cu 6-2, 6-1 pe belgianca Elise Martens și s-a calificat in sferturile competiției. Halep va intra in posesia unui premiu de 380.000 de euro, pentru calificare, și I se vor adauga 430 de puncte WTA. Simona Halep…

- Simona Halep si-a asigurat calificarea in turul trei de la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata sportivei din SUA, Taylor Townsend (72 WTA), scor 6-3, 6-1. In urmatorul tur, romanca o va infrunta pe Andrea Petkovic (107 WTA). Partida se va juca sambata, dupa ora 16:30, pe terenul 18.