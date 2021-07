Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu se declara mai indragostita ca niciodata, astfel ca vedeta a afirmat mandra ca ea și Gabi Badalau au o relație extraordinara. Blondina a facut declarații incendiare despre cum merg lucrurile in cuplul lor și de asemenea, susține ca se vede mireasa și pentru a treia oara, insa sa fie…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt separați de doi ani, iar daca in viața fiului de milionar e deja o femeie, Bianca Dragușanu, de ce cantareața nu ar putea sa de indragosteasca iar?! Ei bine, ea a publicat recent un mesaj primit de la un admirator, iar acum spune și cine e el de fapt.

- Pepe (41 de ani) iubește din nou și este mai fericit ca niciodata. Cantarețul a confirmat recent relația sa cu Yasmine Ody (26 de ani) , model și make-up artist, pe care o cunoaște de pe vremea cand inca mai era casatorit cu fosta soție. Designerul vestimentar Catalin Botezatu (54 de ani) a facut cateva…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt casatoriți de mai bine de zece ani. Designerul vestimentar a aparut recent in compania altei femei decat soția și s-a speculat ca ar fi fost infidel. Alina Sorescu are acum o prima reacție. Recent, Alexandru Ciucu a aparut pe strazile din București in compania unei…

- Dubla crima din Arges , in care un minor de 15 ani și mama lui au fost uciși in curtea unei biserici din Argeș, a fost anuntata in direct de fostul iubit al femeii in cadrul emisiunii Acces Direct de la inceputul lunii ianuarie. In cadrul emisiunii, femeia a afirmat ca a fost batuta de „zeci de mii…

- Keo și Misty traiesc de ani de zile o frumoasa poveste de iubire. Cantareața a facut acum dezvaluiri despre al doilea copil, a menționat ca ea și partenerul ei iși mai doresc un moștenitor. Cantareața Misty a marturisit de curand intr-o emisiune de televiziune ca și-a facut o intervenție non-invaziva…

- Madalin Voicu s-a confesat fanilor sai. Celebrul politician a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui, unul dintre ele fiind moartea fiului sau de numai 2 anișori. Acesta a fost marcat și de alte evenimente tragice, cum ar fi pierderea tatalui sau. Detalii emoționante!