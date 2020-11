Cătălin Botezatu, cu inima la control, după cinci stenturi implantate! Designerul se află internat în Istanbul Creatorul de moda a facut o serie de de investigatii in Romania, care au fost transmise cardiologului care l-a operat in urma cu mai multi ani. Medicul l-a chemat de urgența la spital pentru a face teste suplimentare (teste de efort, ecografii etc) și, se pare, va mai dura pana cand juratul de la ” Bravo, ai stil, Celebrities” (Kanal D) va fi externat. Anul trecut designerul (52 ani) a trecut prin clipe cumplite fiind operat timp de șase ore dupa ce i s-a gasit o tumoare la colon. Ulterior a mai fost operat și de apendicita, insa intr-o faza periculoasa, in ultima clipa. ”Operația a durat aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

