Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul heynews.ro a aparut o informație cum ca designerul Iulia Albu va fi inlocuita de șefii Kanal D cu tanara din Targu Jiu, Silvia Oana Popescu, caștigatoarea primei ediții „Bravo ai stil”, dar și a noului sezon „Bravo ai stil-All Stars”. Potrivit surselor publicației menționate mai…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS! Silvia este câștigatoarea ediției Bravo, ai stil! All stars! Ea a încasat suma de 100.000 de lei și a fost declarata cea mai stilata femeie din România.

- Iuliana Doroftei s-a clasat pe locul al doilea la ”Bravo, ai stil! All stars!”, iar acum a avut si prima reactie in mediul online. Citeste si: Raluca Badulescu, mesaj dupa marea finala ”Bravo, ai stil! All Stars”: ”S-a incheiat un sezon miracol”. Fanii au reactionat dur: ”Rușine, madam Badulescu! Ati…

- Competitia a fost acerba intre fashionistele devenite celebre la Kanal D, dar numai una a plecat acasa cu premiul de 100.000 de euro. Spectacol desavarșit, emoții uriașe, in Marea Finala „Bravo, ai stil! All Stars”. Unicul show din Romania dedicat eleganței, creativitații, stilului, și-a desemnat caștigatoarea. Silvia…

- Silvia a castigat „Bravo, ai stil! All Stars”! Este “Cea mai stilata femeie din Romania”? Silvia a fost incununata drept Cea mai stilata femeie din Romania si a intrat in posesia sumei de 100.000 de lei, intrunind 65,8% din voturile telespectatorilor. Concurenta i-a cucerit total pe jurati si pe telespectatori,…

- Ilinca Vandici face un anunt foarte important, chiar la inceputul emisiunii, mesaj care va starni interesul concurentelor si telespectatorilor. Citeste si BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: Otilia a facut anuntul pe Facebook dupa eliminarea din gala de sambata "Sambata, ne intalnim de la…

- Concurenta, care mizeaza pe o aparitie clasica inspirata de marile case de moda, are parte de comentarii "dure", atat din partea colegelor de competitie si ulterior, din partea juratilor. Extrem de sensibila, asa cum s-a aratat de nenumarate ori in editiile trecute ale show-ului, atunci cand…