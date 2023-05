Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a comentat ținutele purtate de Smiley și Gina Pistol la nunta pentru revista VIVA!. Celebrul creator de moda nu a fost prezent la marele eveniment, insa i-a vazut pe cei doi miri in poze și a analizat felul in care s-au imbracat. Designerul a fost incantat de apariția Ginei Pistol la…

- Catalin Botezatu, in varsta de 56 de ani, a povestit cum a cunoscut-o pe Bianca Dragușanu in urma cu ceva ani. Designerul vorbit despre ziua in care a vazut-o pe Bianca, mai exact la o prezentare de moda la Kitzbuhel, in Austria.Catalin Botezatu a fost prezent in emisiunea ”Online Story by Cornelia…

- Doua femei, administratoare financiare la mai multe scoli din Dambovita, au fost retinute in legatura cu sustragerea a peste 650.000 de lei din banii unitatilor de invatamant, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita.

- In calitate de medic și expert in nașteri, ea a asistat la venirea pe lume a mii de copii. De asemenea, a trecut prin moartea fostului ei soț, iar unii dintre cei cinci copii ai sai au murit și ei.

- Catalin Botezatu a dezvaluit recent cateva din preferințele sale atunci cand e vorba de vreo partenera. Designerul a fost inconjurat mereu de femei frumoase, iar acesta a marturisit ca sunt cateva femei in Romania pe care le apreciaza cu adevarat.Creatorul de moda a comparat-o pe Mihaela Radulescu cu…

- Judecatoria Turda l-a condamnat pe un barbat de 28 de ani la 2 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzat de talharie calificata, pentru ca l-ar fi ofertat pe un barbat din Campia Turzii sa-l duca la femei, insa ulterior i-a smuls acestuia din mana 200 de lei, folosind forța, in timp ce așteptau [...]…

- NU pastrați codurile PIN langa card. Un botoșanean a “ciordit” portofelul unei femei și i-a luat toți banii din conturi Un botoșanean a trimis in judecata pentru infracțiuni de furt, acces illegal la un sistem informatic și operațiuni financiare in mod fraudulos. Acest lucru dupa ce polițiștii din cadrul…