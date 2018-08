Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu este indragostit pana peste cap! Designerul a vorbit despre noua femeie din viața lui care ii face inima sa bata. (Cele mai bune oferte laptopuri) Catalin Botezatu a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre relația pe care o are cu Monica Hill, dar și… despre femeia care ii face inima…

- Bomba in showbiz! Se pare ca Bianca Dragușanu a mai bifat o cucerire. Philipp Plein are mare lipici la romance, iar superba blonda i-a cazut cu tronc. Celebrul designer incearca s-o cucereasca pe vedeta, iar pare interesata de el, spun surse apropiate de cei doi. Philipp Plein s-a iubit in trecut cu…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre vacanțele in doi, dupa ce a plecat in Italia fara Tristan Tate. In urma unor speculații, cum ca cei doi nu mai sunt impreuna, și asta pentru ca vedeta a fost vazuta singura in ultimele zile, fosta iubita a lui Victor Slav a lamurit situația. Bianca Dragusanu a vorvit…

- Tristan Tate i-a facut prima declarație de dragoste publica Biancai Dragușanu, actuala lui partenera de viața. Tristan Tate și Bianca Dragușanu sunt indragostiți lulea. Tanarul amorez al prezentatoarei de televiziune i-a declarat dragostea public acesteia. “Te iubesc, frumoasa mea, Bianca Dragușanu”,…

- Fostul luptator Tristan Tete (30 de ani) a cucerit-o pe Bianca Dragușanu, care tocmai a ieșit din relația cu Victor Slav. Sportivul nu doar ca arata foarte bine, dar se lauda și cu o avere de toata frumusetea. Deține cinci mașini care valoreaza peste 1 milion de euro, cum ar fi Lamborghini, dar și o…

- La doar cateva luni dupa ce a schimbat complet decorul din platoul emisiunii “Te vreau langa mine”, Bianca Dragușanu face noi schimbari in show-ul iubirii! Ea a dat vestea cea mare la TV, desigur, fara sa dezvaluie ce anume exact va fi nou in emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Unii dintre oameni…

- Antrenorul Marius Sumudica a declarat ca a ramas, marti seara, fara permisul de conducere, pentru ca a trecut pe culoarea „galben spre rosu” a semaforului. „Am fost deposedat de carnetul de conducere cu un sfert de ora inainte de meciul Romania- Finlanda, in drum spre casa. Am incercat, am vorbit frumos.…