- Diagnosticat cu tumora la colon și supus unor intervenții chirurgicale succesive in Turcia, Catalin Botezatu se afla acum in perioada de recuperare. In sfarșit, se simte bine, drept dovada a bifat și primul eveniment, marți seara, unde a venit impreuna cu Raluca Badulescu, cea mai buna prietena a lui.…

