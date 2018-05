Stiri pe aceeasi tema

- Dublu eveniment pentru designerul a carui faima a trecut de granitele tarii: o prezentare de moda atipica si o aniversare cu prietenii, pe catwalk-ul de la Bucharest Fashion Week. Designer-ul roman Andra Turcanu a oferit un spectacol de moda veritabil la Bucharest Fashion Week 2018, unde a prezentat…

- Kaufland Romania a lansat Raftul Romanesc – zona special amenajata in magazine, in care sunt expuse separat produsele din carne de porc romaneasca pentru a incuraja clientii sa opteze pentru produse autohtone si a sustine astfel economia locala.

- Eveniment major la ”Noa”, cu Paula Milea in prim plan! Creatoarea de moda a lansat noua colecție de haine de dama și a avut un mare success printre invitații de marca, intre care Elena Basescu, surorile de la Bambi sau Codin Maticiuc. Joi seara, Paula a oferit un adevarat spectacol pentru ”faimoșii”…

- INNA va urca din nou pe scena de la Hard Rock Cafe, intr-un show live full band. Artista va prezenta publicului hiturile care deja au facut-o cunoscuta: “Hot”, “Cola Song”, “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “P.O.H.U.I”, dar și piese noi de pe albumul “Nirvana”, lansat la finele anului trecut. INNA va avea și…

- Casa Christian Dior a adus un omagiu protestelor organizate de studenti la Paris in anii 1960, marti, intr-o prezentare de moda asemanata de experti cu o veritabila explozie de culoare, in cadrul careia manechinele au purtat pe podium berete si articole vestimentare caracterizate prin petice in nuante…