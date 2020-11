Stiri pe aceeasi tema

- ​Internationalul croat Domagoj Vida a aflat ca este infectat cu noul coronavirus la pauza meciului amical disputat, miercuri, la Istanbul cu Turcia, informeaza lesoir.be.Fundasul de 31 de ani a fost titular si înlocuit la pauza cu Uremovic. Partida s-a încheiat la egalitate, scor…

- In urma cu un an, Catalin Botezatu declara invingator: „Am trecut pe langa moarte și am oprit cancerul”. A traversat cu succes o cumpana, iar acum sta cu ochii in patru pentru a nu ajunge din nou in aceeași situație, de unde și vizita recenta la medicii sai din Turcia. Catalin Botezatu, pe mana medicilor…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au castigat, vineri, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au trecut in finala de perechea Maia Lumsden (Marea Britanie)/Melis Sezer (Turcia), cu 6-3, 6-4. Cristian…

- Fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc, ar fi parasit teritoriul SUA și de pe 10 septembrie se afla la Istanbul, Turcia. Despre aceasta a anunțat liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii. Vladimir Plahotniuc se afla la Istanbul de pe 10 septembrie. Fostul coordonator ar fi incercat sa ajunga pe teritoriul…

- CARAȘ-SEVERIN – Jucatoarea originara din Caransebeș s-a impus dramatic in finala de la Istanbul, dupa ce a trecut in trei seturi de fostul numar 5 mondial, Eugenie Bouchard. Primul titlu WTA, o performanța cu care puțini sportivi din lume se pot mandri! Țig, numarul 88 WTA inaintea turneului din Turcia,…

- Cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, a anunțat interzicerea concertelor si a festivalurilor in aer liber ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19.Biroul guvernatorului orasului Istanbul a indicat intr-un comunicat ca aceasta decizie a fost luata pentru o mai buna gestionare a riscului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut marti ca avocatilor acuzati de legaturi cu terorismul sa li se interzica sa profeseze, in urma protestelor declansate de moartea unei avocate aflate in greva foamei, saptamana trecuta, transmit Reuters si dpa. Avocata Ebru Timtik a murit intr-un spital…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis vineri un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee, relateaza vineri website-ul Greek Reporter Europe. Masura…