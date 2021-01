Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi am avut in campania electorala mai multe masuri de debirocratizare despre care am vorbit și cred ca trebuie sa le facem pe toate, inclusiv legat de Declarația Unica, simplificarea ei”, a declarat Claudiu Nasui, ministrul Economiei, intr-o conferința la Bursa de Valori București, potrivit Hotnews.…

- ​LIFE IS HARD (LIH), companie listata la Bursa de Valori București, achiziționeaza Innobyte, unul din principalii jucatori pe piața de ecommerce din România și intenționeaza sa înceapa dezvoltarea de soluții tehnologice adresate în principal pieței IMM din România, potrivit anunțului…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de la București a ajuns la aproape 100 mld. lei, la finalul lui noiembrie Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori de la Bucuresti a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, la finalul lui noiembrie, informeaza BVB.…

- Agroserv Mariuta, compania care detine brandul de lactate premium Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in data de 8 decembrie, unde a fost listata prima emisiune de obligatiuni a societatii.

- Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un Raport curent, datat 2 decembrie 2020, pentru indreptarea erorii cu privire la valoarea dividendului brut per actiune. Astfel, se anunta in postarea in cauza, "prin prezentul Raport curent indreptam eroarea regasita in cuprinsul…

- Cifra de afaceri a scazut cu 22%, la 804,24 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie 2020, de la 1,032 miliarde lei in aceeasi perioada din 2019. ”Veniturile totale in trimestrul III 2020 au fost de 816.154.017 lei, din care 808.787.101 lei venituri din exploatare si 7.366.916 venituri financiare.…

- De astazi și pâna pe 27 noiembrie, românii pot subscrie pentru titlurile de stat prin programul Fidelis, ce vor fi ulterior listate pe Bursa de Valori București (BVB), opțiune buna pentru cei care doresc sa le vânda mai repede, din diverse motive. De precizat ca mulți au vândut…

- In august, investitorii de la bursa s-au temut ca rezultatele financiare pe primul semestru vor fi foarte proaste, ca urmare a lockdown-ului din perioada martie-mai. Raportarile fiind mai bune decat se spera, au dat pieței o gura de oxigen, care s-a materializat in creșteri, la jumatatea lunii septembrie,…