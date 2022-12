Stiri pe aceeasi tema

- Așa arata un soț perfect! Pepe este un familist convins, iar drept dovada stau imaginile surprinse la cumparaturi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele indragitului prezentator de la Te cunosc de undeva și l-au surprins in rolul de tata devotat.

- Cine o ajuta pe Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Romania atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Mihai Sandel este un soț rabdator și foarte atent la nevoile soției sale, Aurora. In aceasta zi, cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in ipostaze rare. Fratele Andrei Maruța a dat dovada ca iși iubește foarte mult soția și chiar ii pasa…

- Flick și Denisa Filcea sunt parinți model. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, alaturi de minunea din viața lor.

- Virgil Ianțu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Asta pentru ca prezentatorul știe ce atuitudine sa adopte, dar și cum sa se pastreze un om cu capul pe umeri. Cu atat mai mult, știm ca Virgil Ianțu este un familist convins, asta pentru ca acesta foarte rar este vazut…

- Kamara a fost surprins alaturi de fiul sau și de o bruneta misterioasa care parea sa fie extrem de familiarizata cu baiețelul artistului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei trei in timp ce au mers la cumparaturi intr-un centru comercial din…

- Un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 23 de ani, din București. Ministerul Sanatații informeaza ca un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 23 de ani, din București. Starea lui…

- Dan Diaconescu are o rabdare de fier! Fostul patron OTV e extrem de tipicar cand face cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist, intr-un supermarket din Captitala, in timp ce alegea cu atenție fiecare produs pe care l-a pus in coșul…