- Catalin Bordea și Nelu Cortea au trecut prin momente cumplite la America Express. Aceștia au avut o proba dificila și au fost nevoiți sa mearga intr-o alta localitate. Barbatul in mașina caruia s-au urcat i-a speriat, incat au vrut sa se dea jos și sa continue pe jos.

- Concurenții sunt pe ultima suta de metri in drum spre Yuriria, locul in care Irina pune la bataie jocker-ul. Miza este una mare, insa și autostop-ul este pe masura, mai ales pentru Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au fost invitați in platoul Xtra Night Show, unde au vorbit despre provocarea lansata de America Express. Cu toate ca in emisiune face emisiune cu actorul, planurile lui Catalin Bordea erau altele, caci trebuia sa mearga pe Drumul Aurului cu soția sa.

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția din aceasta seara, cand mai multe echipe au fost implicate in conflicte. Așa se poate spune și despre Bianca Adam și mama sa, care au avut mai multe discuții aprinse, in timp ce se grabeau sa rezolve probele.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele trei echipe care s-au calificat la al doilea joc de amuleta din America Express - Drumul Aurului, difuzat pe 17 ianuarie 2023. Iata ce pereche de vedete a caștigat marele avantaj.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au incremenit cand au vazut ce au de facut la una dintre probele din America Express - Drumul Aurului, in ediția de pe 16 ianuarie 2023. Concurenților nu le-a venit sa creada.

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

