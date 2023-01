Aventura din America Express a inceput cu drumuri in cautarea ”comorilor” din Mexic, care s-au dovedit a fi pline de provocari și emoții puternice pentru concurenții din acest sezon al celebrei competiții de pe Antena 1. Catalin Bordea și Nelu Cortea au fost opriți de poliție, in timp ce Catalin Scarltescu și iubita lui au scapat de contrul, fiind chiar in fața lor. Frustrarea celor doi actori a fost la cote maxime.