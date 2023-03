Stiri pe aceeasi tema

- Bordea și Cortea au caștigat America Express 2023! Echipele care au ajuns in finala au fost formate din Catalin Bordea și Nelu Cortea pe de o parte și Andreea Balan – Andreea Antonescu, pe de alta parte! Probele nu au fost ușoare, insa Bordea și Cortea au reușit in cele din urma ca depașeasca toate…

- Mult așteptatul moment al infruntarii finale la America Express a sosit! In aceasta seara, de la ora 20:00, Marea Finala a celui mai dur reality show din Romania aduce la Antena 1 spectaculoasa infruntare intre echipele Andreea Balan – Andreea Antonescu și Catalin Bordea – Nelu Cortea. Dupa 7.000 de…

- Catalin Bordea și Nelu Cortea, partenerul sau la America Express au fost jefuiți in direct. S-a intamplat la Barranquilla, Columbia, un oraș cu o infracționalitate foarte ridicata. Bordea a ramas fara telefonul prin care primeau indicații in concurs. Momentul a fost filmat insa nimeni nu și-a dat seam…

- Incepe saptamana mega finalei America Express - Drumul Aurului. In ediția din aceasta seara se da batalia pentru ultima amuleta a sezonului pe plajele de la Marea Caraibilor. Catalin Bordea recunoaște ca este epuizat, insa nu vrea sa renunțe la marele premiu.Azi, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe…

- Concurenții de la America Express – Drumul Aurului au trait momente de groaza și au auzit impușcaturi. Din fericire, ei au fost in siguranța și nimeni din echipa de la Antena 1 nu a pațit nimic. Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in…

- Bianca, soția lui Jean Gavril, a reacționat dupa ce a vazut la TV sarutul dintre artist și Andreea Balan in cadrul unei probe de la America Express - Drumul Aurului. Partenera cantarețului a fost deranjata de alte lucruri.Bianca și Jean Gavril formeaza un cuplu de foarte mulți ani și s-au casatorit…

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- Catalin Bordea și-ar fi dorit sa participe la America Express – Drumul Aurului alaturi de soția sa, insa Livia s-a razgandit in ultimul moment. Nelu Cortea este cel care l-a insoțit pe comediant in show-ul de la Antena 1. Catalin Bordea a marturisit ca trebuia sa faca echipa la America Express cu soția…