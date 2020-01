Cătălin Bordea s-a dat singur de gol! Așa arăta acum douăzeci de ani Catalin Bordea a ajuns cunoscut prin spectacolele lui de stand-up, dar intre timp a devenit faimos și pe micile ecrane. Toata lumea care a auzit de el știe imaginea cu care s-a consacrat: cea de bad boy, cu mușchi, tatuaje și chelie. Insa in urma cu 20 de ani, arata cum nu se poate mai diferit. El a postat in ultimele zile doua poze cu el din urma cu aproape doua decenii. Cea mai mare surpriza pentru fanii lui a fost ca pe atunci avea o podoaba capilara de invidiat. Intr-una din poze, realizata in 2002, apare singur, purtand un tricou alb mulat și jeanși albaștri. La descriere, el a scris: „2002.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul de 34 de ani a lasat-o pe Viitorul in aceasta iarna și a semnat cu FC Voluntari doar cu gandul sa ajunga cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1.Eric a ajunsin urma cu 8 ani in Romania. Și-a cumparat o casa la Mediaș, iar acum catevaluni și-a inaugurat și-un restaurant, tot acolo.…

- Dorina Lazar isi aminteste de copilaria petrecuta la Hunedoara, marcata de fuga mamei, iar apoi de cele doua mame vitrege care i-au urmat. Totusi, Lazar a urmat drumul celei dintai devenind actrita, iar apoi directoare a Teatrului Odeon.

- Viața la țara insemna, intre altele, și ca trebuia sa munceșți mai mult decat la oraș. Pentru ca nu aveai scuza „da’ n-am de unde culege cireșe ca sa fac dulceața”. Se gasea gem și dulceața la Alimentara, dar daca voiai sa te faci de rușine și sa te intrebe vanzatoarea „Da’ n-ai acasa, nu […] Articolul…

- Celebrul 007 lasa in urma viața de agent secret și cauta sa se bucure de o viața tihnita in Jamaica. Insa, clipele sale de liniște sunt brusc intrerupte cand Felix Leiter, un vechi prieten din CIA, apare și cere ajutor. Astfel, o misiune simpla, de extragere a unui om de știința rapit, se transforma…

- Ioana Blaj, actrița care-i da viața Irinei in serialul “Sacrificiul” de la Antena 1, și-a schimbat traseul profesional brusc, la 21 de ani. Pierduse deja doi ani din viața la o facultate care nu-i placea și la care daduse admitere ca sa le faca pe plac parinților. Ioana a fost orientata de familie catre…

- Rona Hartner, in varsta de 46 de ani este actrița, cantareața, compozitoare și textiera de origine germanta, a ales sa se stabileasca in Franța in urma cu ceva ani, scrie wowbiz.ro. Tot acolo, artista s-a luptat cu o temuta maladie, iar in luna februarie a acestui an interpreta a fost diagnosticata…

- [caption id="attachment_47781" align="alignleft" width="300"] Profesoara Valentina Balan[/caption] In august, a implinit 50 de ani de activitate pedagogica. Pe 10 noiembrie, a implinit 70 de ani de viața, dar e la fel de energica și plina de idei ca la 20. Este vorba de Valentina Balan, profesoara de…