- Catalin Bordea și Livia s-au desparțit dupa 11 ani de relație, iar comediantul incearca sa iși revina dupa divorț. Juratul de la „iUmor” vrea sa plece o perioada departe de București.In ultima perioada, Catalin Bordea a trecut prin multe incercari. Actorul de comedie s-a desparțit de soția sa, iar mama…

- Nelu Cortea și Catalin Bordea au caștigat America Express, sezonul trecut, iar la intoarcerea in țara, cei doi au acceptat propunerea de a face parte din juriu la iUmor. Nelu Cortea a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre Delia și Catalin și despre ceea ce se intampla dincolo de camerele de…

- Dupa saptamani de speculații și zvonuri, actorul a rupt tacerea. Catalin Bordea a facut primele declarații oficiale despre divorț. Care a fost, de fapt, motivul separarii de Livia. Mesajul emoționant transmis de vedeta Antena 1. Catalin Bordea, primele declaratii oficiale despre divort Dupa saptamani…

- Vestea ca unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz s-a destramat a stat pe prima pagina a ziarelor. Cea care ar fi ales sa puna capat poveștii de iubire ar fi chiar antrenoarea de kangoo jumps, Livia. Potrivit presei mondene, frumoasa bruneta și-ar fi gasit pe altcineva.Reacția comediantului…

- Liviu Teodorescu este in culmea fericirii și a anunțat ca a devenit tata. Soția cantarețului, Iulia, a nascut in urma cu cateva o are o fetița perfect sanatoasa.Liviu Teodorescu are o cariera impresionanta in industria muzicala, iar in anul 2021 s-a casatorit cu partenera sa de viața, Iulia, dupa o…

- Nicola și-a condus astazi fiul la starea civila. Baiatul cel mic al artistei, Jonathan, s-a casatorit cu aleasa inimii sale. Nunta va avea loc peste doar doua saptamani, atunci cand cei doi vor ajunge și in fața altarului. Cantareața face primele declarații despre marele eveniment!

- In aceasta perioada se filmeaza la Antena 1 pentru sezonul 15 iUmor. Recent, s-a spus ca au existat tensiuni intre Robert Tudor și Șerban Copoț și ca ar fi ajuns chiar și la bataie. Acum, cei doi protagoniști fac declarații exclusive despre ceea ce s-a intamplat in timpul filmarilor.Șerban și Tudor…

- Actorii Ana Odagiu și Conrad Mericoffer s-au casatorit astazi, in secret și nici nu poate fi vorba despre o luna de miere sau macar o cina romantica pentru ca au plecat imediat spre un spectacol. Ana Odagiu a postat pe Instagram primele imagini de la cununia lor civila. Actrița și iubitul ei, Conrad…