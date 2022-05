Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea, Radu Bucalae și Nelu Cortea au starnit hohote de ras in cea de-a treia ediție de Romania are Roast. Membrii echipei Marmotele vesele au gatit fara maini intr-un moment de improvizație care a facut deliciul publicului. Cum au aratat la final e greu de descris in cuvinte.

- Astazi, 25 mai, vedetele au plecat la „America Express” 2022 . Echipele s-au imbarcat in avion cu destinația Mexic, insa inainte de aventura au facut cateva declarații. Noua perechi de vedete au pornit in aventura vieții lor, in cel mai greu reality show din Romania. „America Express” ii va duce pe…

- Razvan și Irina Fodor sunt casatoriți din 2010 și au impreuna o fetița. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar casnicia lor este una de invidiat. Prezentatorul TV a postat un mesaj trist, inainte ca soția lui sa plece la „America Express”, show care va incepe in aceasta toamna la…

- America Express și-a desemnat cele noua echipe care s-au aventurat pe un traseu plin de surprize și peripeții. Printre cele noua echipe se numara și echipa formata din Catalin Bordea și Nelu Cortea. Mulți se intreaba insa cine este coechipierul fostului coprezentator de la Xtra Night Show. Cine este…

- Nelu Cortea și Catalin Bordea vor face echipa in afara spectacolelor de comedie și la America Express. Cei doi se pragatesc de plecarea in aventura vieții lor. Mulți se intreaba cine e, de fapt, Nelu Cortea și ce legatura e intre el și Catalin Bordea, fostul coprezentator de la Xtra Night Show.

- Dupa infrangerea suferita ediția trecuta, Marmotele vesele sunt gata sa iși ia revanșa fața de echipa Parșilor circumspecți. In aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, Catalin Bordea, Nelu Cortea, Radu Bucalae, Teodora Nedelcu și Teo Ionița, insoțiți de Rikito, pleaca in cautarea celor șapte „semne…