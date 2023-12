Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani a fost gasit fara viața, dupa ce, inainte cu doua zile, a fost dat disparut. Iata cine este Catalin, romanul de 16 ani, care a fost gasit mort intre Civita și Castel Sant’Elia, o comuna in Provincia Viterbo, regiunea Lazio!

- Andrei, elevul de 13 ani din Pucioasa care a a cazut de la etajul trei al unui hotel din Viena, acolo unde era intr-o excursie sa viziteze targul de Craciun, a fost condus duminica pe ultimul drum de familia indurerata, dar și de prietenii și colegii, aflați in stare de șoc. Trupul neinsuflețit al copilului…

- Acum 34 de ani, pe 28 noiembrie 1989, se stingea din viața parintele Arsenie Boca, considerat și in ziua de astazi una dintre cele mai emblematice figuri spirituale ale Romaniei secolului XX. Calugar, pictor, teolog și duhovnic, regretatul parinte a fost venerat de milioane de romani datorita compasiunii…

- Actorul Matthew Perry, din serialul 'Friends' a fost inmormantat in Los Angeles. Cine l-a condus pe ultimul drumActorul Matthew Perry, care a decedat sambata la varsta de 54 de ani, a fost inmormantat vineri intr-un cimitir din Los Angeles in cadrul unei ceremonii la care au participat rude si colegi…

- Actorul Matthew Perry, care a murit la varsta de 54 de ani, a fost inmormantat vineri in cimitirul „Forest Lawn” din Los Angeles, cu o slujba la care au participat rude și colegii din serialul care i-a adus celebritatea, „Friends”, transmite digi24.ro.

- Actorul Matthew Perry, care a murit la varsta de 54 de ani, a fost inmormantat vineri in cimitirul „Forest Lawn” din Los Angeles, cu o slujba la care au participat rude și colegii din serialul care i-a adus celebritatea, „Friends”, transmite The Guardian.

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- Un roman stabilit in Italia, intr-un mic orașel din provincia Mantova, a declanșat o criza de proporții weekend-ul trecut, cand și-a trimis baiatul afara cu o grenada - despre care el credea ca este nefuncționala - ca sa se joace „de-a razboiul” cu alți copii.