Stiri pe aceeasi tema

- Un nou miting pentru independența Cataloniei s-a desfașurat duminica, 11 septembrie 2022, in marele oraș Barcelona din Spania. Barcelona este reședința provinciei autonome Catalonia (Catalunia). Locuitorii acesteia au ca limba materna limba catalana. Aceasta este o limba de origine latina, mai apropiata…

- Sute de persoane au participat miercuri, in centrul Barcelonei, la o scurta ceremonie care a marcat cinci ani de la cele doua atentate comise de o celula jihadista, soldate cu 19 mortai si 140 de raniti, relateaza AFP.

- Barcelona a caștigat trofeul „Juan Gamper” dupa victoria 6-0 impotriva celor de la Pumas, partida in care Robert Lewandowski a stralucit. Totuși, un detaliu inedit s-a observat in tribunele de pe „Camp Nou”. La meciul in care Barcelona și-a prezentat noile achiziții in fața fanilor, un moment surprinzator…

- Samuel Eto'o (41 de ani), fostul mare atacant de la Barcelona și Inter Milano, in prezent președintele Federației Cameruneze de Fotbal, a fost condamnat la 22 de luni e inchisoare cu suspendare in Spania. In perioada 2006-2009, cand imbraca tricoul Barcelonei, camerunezul a fraudat Trezoreria Publica…