Câțâiala a luat sfârșit Orice liberal poate fi desemnat premier, dar numai eu sunt recomandat de partid sa fiu desemnat, a spus Cițu intr-o capodopera de logica infundata și o fundatura pentru logica negocierilor PNL-PSD, pe care Cițu le-a condus cu o singura ambiție: sa-l duca pe Iohannis in situația de a nu-l putea desemna pe Nicolae Ciuca. Imediat, Iohannis l-a chemat pe Cițu la Cotroceni și i-a (re)comandat „Stop joc!”. Nu era prima oara cand Cițu juca necinstit fața de voința prezidențiala. Ii venea greu sa ințeleaga cum l-a parasit norocul. Jumatate din anul 2021 s-a derulat intru pofta ce-a poftit-o Cițu, șefia… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

