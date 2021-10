Catacombele de la CUB ar putea fi reablitate printr-un proiect amplu Un plan mai vechi al primariei ieșene viza amenajarea vestigiilor arheologice din ansamblul Stefan cel Mare (zona Cubului). Acesta, aparut in anul 2000, nu a dus atunci nicaieri. Acum insa primaria cauta un proiectant care sa faca un nou proiect tehnic prin care vestigiile sa fie consolidate și redate circuitului turistic. Ruinele au o structura constructiva din zidarii de piatra si caramida si se afla sub nivelul platformei pietonale, avand suprafata totala de peste 1.700 mp. Lucrarile ar urma sa puna in valoare ruinele unei biserici din care s-a pastrat numai absida altarului (datata in secolul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

