Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de curațenie sau gatit, multe gospodine folosesc trucuri utile. Iata de ce e bine sa pui o ceapa in cuptorul cu microunde. Acest obicei te va scapa de o veche problema, pe care o au chiar și cei mai cunoscuți bucatari. Iata ce trebuie sa faci.

- Cand vine vorba de curațenie, multe gospodine apeleaza la trucuri eficiente. Tu ai incercat vreodata sa pui zahar in mașina de spalat? De ce e bine sa faci asta. Aceasta metoda te va scapa de o veche problema. Iata ce trebuie sa faci.

- Ceapa este un produs de baza in bucatarie, cand vine vorba despre prepararea mancarurilor sarate. Insa aroma pe care o ofera unei anumite rețete poate sa difere in funcție de modul in care este gatita. De la gustul ascuțit al cepei crude la dulcele caramelizat nu este cale chiar atat de lunga, atat…

- S-a aflat care este cea mai eficienta metoda de a scapa de mirosul de mancare din casa. Tuturor ne place sa gasim un miros curat cand ajungem acasa. Soluția pentru a evita mirosurile neplacute, in special pe cele de la bucatarie, este una foarte simpla. Trucul este super simplu. Cum sa scapi rapid și…

- Orice femeie iși dorește sa aiba cele mai frumoase flori. Exista multe trucuri utile pentru gradinarit, dar știai ce se intampla daca pui coji de ceapa in ghiveci? Rezultatul te va surprinde și te vei bucura de un balcon sau de o gradina demna de invidiat.

- Ceapa e un ingredient ce se gasește cu siguranța in fiecare bucatarie, insa pe langa aroma unica pe care o are, ceapa mai are și o mulțime de proprietați medicinale și ajuta la prevenirea mai multor probleme de sanatate.

- Prețul legumelor de sezon obținute de producatorii locali sunt tot mai mari chiar daca sunt mai puțini cumparatori. Un kilogram de ceapa obținuta de producatorii salajeni costa intre 4 și 5 lei. Legumicultorii spun ca au fost nevoiți sa urce prețul din cauza scumpirii motorinei și a ingrașamintelor.…

- Fasolea verde se poate folosi in foarte multe preparate. De cele mai multe ori, mamele sau bunicile noastre alegeau sa foloseasca fasolea verde pentru a face o mancare cu carne din ea. Deși nu este un fel de mancare sofisticat, trebuie sa recunoaștem ca este un preparat tare gustos care ne aduce aminte…