Câtă sare trebuie pusă la sarmale. Așa le vei da un gust delicios Mai este mai puțin de o luna și vine Craciunul, iar gospodinele se pregatesc de pe acum pentru aceasta sarbatoare extrem de importanta. De pe mesele romanilor nu lipsesc sarmalele, iar gospodinele nu știu exact cata sare se pune la ele, de fapt. Daca ești atent la cantitatea de sare pe care o pui in sarmale, atunci acest preparat va avea un gust delicios. Iata cate trucuri pe care trebuie sa le știe orice femeie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afla cum poți sa prajești rapid cartofii. Acest truc cu apa este cunoscut doar de cele mai iscusite gospodine și folosit foarte des in bucatariile profesioniste, unde pregatirea mancarii trebuie sa dureze cat mai puțin. Trucul ce te ajuta sa prajești rapid cartofii Mai pot avea banalii cartofi prajiți…

- Traficul este blocat duminica intre Gilau si Nadaselu dupa un accident rutier intre un autoturism si un autocamion, doua persoane ramanand incarcerate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sarmalele romanești nu lipsesc niciodata de pe mesele pregatite de sarbatori. Gospodinele romance pregatesc acest preparat tradițional atat la Craciun și Paști, cat și cu ocazia pomenirii sfinților amintiți in Calendarul Ortodox. Sarmalele nu sunt dificile de pregatit, insa necesita atenție. Vezi cate…

- Gospodinele muncesc din greu pentru a prepara cele mai delicioase rețete, indiferent de anotimpul in care ne aflam. Toamna, pe langa muraturi, tocanițe și supe, romanii prefera sa manance carne de pui la cuptor, pentru a savura un preparat cald și slab in calorii. La ce temperatura trebuie gatit puiul,…

- Craciunul este despre familie, despre acasa, despre caldura, siguranta si liniste, iar anul acesta asta se reflecta intr-o combinație de culori care include rosul stralucitor și verdele inchis de brad.

- Gospodinele știu ca, inainte de a te apuca de curațenia generala, trebuie sa te asiguri ca ai toate soluțiile necesare. Daca preferi substanțele naturale, și nu cele chimice din comerț, iata cum poți obține un cif de casa, preparat din doar doua ingrediente pe care sigur le gasești la tine in casa.…

- Cu siguranța mulți oameni au evitat sa gateasca pește acasa din cauza mirosului extrem de puternic. O astfel de mireasma poate ramane in bucatarie și pe hol preț de cateva ore bune. De asemenea, mirosul ramane inclusiv pe unele ustensile pe care le folosești la gatit. Gospodinele pricepute știu ca exista…

- Gospodinele folosesc in multe rețete roșii decojite. Acestea sunt cu mult mai bune și sanatoase decat cele pe care le gasesc la conserve in diferite supermarket-uri. In multe preparate este nevoie sa separi cojile de pulpa pentru ca sucul lor sa fie unul fin in cazul in care faci supa de roșii sau bulion.…