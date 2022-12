Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii care pastreaza cu sfințenie tradiția nu concep masa de Craciun și Revelion fara mancarurile specifice acestei perioade. Toba de casa este nelipsita din meniul oamenilor, mai ales in aceasta perioada. Iata cum puteți pregati o toba de casa ca la carte.

- Hamburger de post. Rețeta pe care trebuie sa o incerci neaparat. Hamburgerul e delicios, insa in perioada postului este unul dintre alimentele interzise. Exista insa anumite ingrediente care pot fi inlocuite. In acest mod, transformi celebrul Hamburger in unul de post, poate chiar mai delicios decat…

- A inceput perioada postului pentru romani, motiv pentru care gospodinele cauta tot mai multe preparate delicioase, pe care cei dragi sa le poata consuma in aceasta perioada. Chiar daca este greu sa gasești un desert delicios pentru post, ei bine, checul cu lamaie, cocos și mac este cea mai buna alegere.

- Pentru ca se apropie sarbatorile, gospodinele se gandesc la cele mai simple și rapide rețete pentru a le pune pe masa de Craciun și de Revelion. Tartele sunt un desert delicios și foarte rapid de preparat. Insa, foarte puține gospodine știu cum trebuie sa prepare aluatul, cele mai multe preferand sa…

- Tocanița de ghebe este una dintre preferatele sezonului. Preparatul din ciuperci este delicios, ușor de preparat și se poate servi alaturi de mamaliguța. Daca vrei sa gatești și tu un astfel de preparat delicios, ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Daca vrei sa prepari o salata delicioasa care sa mearga perfect la fripturi sau la diferite tipuri de carne, noi iți prezentam rețeta de toamna cu bureți care este ideala pentru preparatele culinare mai grele. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar de pe masa festiva nu lipsește tradiționalul cozonac. Bucatarul scriitor, Radu Anton Roman, a adaugat in cartea lui de rețete o rețeta minunata de cozonac. Un cozonac pufos, aromat și perfect pentru mesele festive din ziua de Craciun. Iata care este rețeta de cap…

- Daca iți dorești un preparat delicios și ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de parjoale moldovenești, cu care iți poți surprinde familia, dar și musafirii. Ai nevoie de doar cateva ingrediente pe care, cu siguranța, le ai in casa. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!